Badbergen/Gehrde. Flächenbrände machten der Feuerwehr am Samstag auch im Osten des Altkreises Bersenbrück in Badbergen-Grönloh und Gehrde-Rüsfort zu schaffen.

Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren Quakenbrück, Badbergen, Gehrde und Dinklage zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Grönloh in den Badberger Ortsteil Grönloh gerufen. Dort war ein Getreidefeld von drei bis vier Hektar Größe in Brand geraten, die Flammen breiteten sich in Richtung eines Bauernhofes aus.



Ein Landwirt half den Feuerwehren. Mit einem Traktor und einem Grubber zog er eine Brandschneise um den Flächenbrand und verhinderte seine Ausdehnung.

20 Minuten, nachdem dieser Einsatz beendet war, kam der nächste Alarm. In Gehrde-Rüsfort war eine Strohpresse auf dem Feld in Brand geraten, berichtet Gehrdes Ortsbrandmeister Jens Waßmund. Diesmal eilten die Badberger den Gehrdern zu Hilfe, Einsatzkräfte der Feuerwehren Bersenbrück und Talge kamen hinzu.

Die Presse hatte eine Fläche von etwa 5000 Quadratmeter in Brand gesetzt. Der Landwirt am Steuer des Traktors, der die Presse zog, habe aber sehr geistesgegenwärtig und schnell reagiert. Deshalb habe die Feuerwehr auch diesen Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Brandursache könnte eine technischer Defekt an der Strohpresse gewesen sein, vermutet Waßmund.