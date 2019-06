Quakenbrück. Die Samtgemeinde Artland hat einen neuen Gemeindebrandmeister: Marcus Goeke tritt die Nachfolge von Manfred Buhr an, dessen Amtszeit Ende Mai ausgelaufen war. Goekes Amt, der bisher Vize-Gemeindebrandmeister war, übernimmt Ludwig Möllmann.

