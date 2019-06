Wegen eines personellen Engpasses bei der Awigo sind in Berge und Nortrup die gelben Säcke mit Verpachungsmüll stehengeblieben. Symbolfoto: Patrick Seeger dpa

Berge/Nortrup. In Berge und Nortrup sind am Montag und Dienstag die gelben Säcke und die Mülltonnen für Verpackungsabfälle stehen geblieben. Wie die Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) mitteilt, mussten die Touren an beiden Tagen wegen krankheitsbedingter Personalausfälle abgebrochen werden.