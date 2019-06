Wegweiser am Stadtmuseum erinnert an Quakenbrücks Partnerstädte CC-Editor öffnen

Wie weit sind Quakenbrücks Partnerstädte Alençon (Frankreich), Conway (USA) und Dobre Miasto (Polen) und Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern entfernt? Der neue Wegweiser zwischen OLB-Filiale und Stadtmuseum gibt Auskunft. Bürgermeister Matthias Brüggemann (rechts) und Ratsherr Gerd Meinecke (links) enthüllten ihn in einer kleinen Feierstunde. Foto: Christian Geers Foto: Christian Geers

Quakenbrück. In Quakenbrück erinnert auf dem Platz zwischen der OLB-Filiale und dem Eingang des Stadtmuseums neuerdings ein Wegweiser an die ausländischen Partnerstädte der Burgmannstadt – Alençon (Frankreich), Conway (USA) und Dobre Miasto (Polen) – sowie Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern.