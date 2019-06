Am Ball sind die Mitglieder des Jugendparlamentes der Samtgemeinde Artland für die Jugendlichen in den vier Kommunen. Foto: Christoph Heming

Quakenbrück. Das Jugendparlament Artland organisiert am Freitag, 28. Juni 2019, auf dem Rasenplatz des Jugendzentrums FIZ an der Hindenburgstraße in Quakenbrück ein Fußballturnier. Einlass ist ab 16 Uhr, das erste Spiel wird um 17 Uhr angepfiffen.