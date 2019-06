Badbergen. Was für ein strahlendes Finale! Die vier Damen von Sistergold haben am Sonntagabend den glänzenden Schlusspunkt des Musiksommers Artland 2019 gesetzt. Eindrucksvoll bewies das Saxofon-Quartett mehr als zwei Stunden lang, wie vielseitig ihr Instrument ist und verzauberten die 420 Zuschauer auf dem Hof Sickmann mit musikalischer Qualität, Humor und ganz viel Charme.

Es dauerte keine drei Minuten, bis Kerstin Röhn (Bariton), Sigrun Krüger (Tenor), Bettina Matt (Alt) und Inken Röhrs (Sopran) ihr Publikum um den Finger gewickelt hatten. „Was für ein Bild. Wir haben noch nie so eine schöne Bühne gehabt“, war Inken Röhrs beeindruckt vom Artländer Vierseithof. Da durfte Kerstin Röhn ruhig keck hinterherschieben, dass sie nun ihre Lieblingsstücke spielen werden: „Egal, ob Sie das wollen oder nicht.“





Die Zuhörer wollten und wurden nicht enttäuscht. Hätten die Musikerinnen nicht zu Beginn des Konzerts verraten, dass Bettina Matt kurzfristig für die erkrankte Elisabeth Flämig eingesprungen war, kein Zuschauer hätte etwas davon gemerkt.





Die vier Musikerinnen spannten einen goldschimmernden Bogen, der vom Barock über Klezmer, Jazz und Blues bis hin zu Funk und Pop reichte. Mit Georg Friedrich Händels „Einzug der Königin von Saba“ wollte Sistergold beweisen, dass „man mit dem Saxofon in jeder Zeit zu Hause ist“, sagte Kerstin Röhn, „und dass Männer Frauen stets auf Händen tragen sollten“.





Anzeige Anzeige

Das sonnige Wetter passte wunderbar zu Georg Gershwins „Summertime“, „A Klezmer Wedding“ weckte Bilder einer turbulenten jüdischen Hochzeit, und zu „Ain’t She Sweet“ offenbarten Kerstin Röhn beim Charleston und Inken Röhrs beim Steppen tänzerisches Talent. Die erste Stunde war wie im Fluge vergangen, als sich Sistergold mit „Don’t Worry, Be Happy“ in die Pause verabschiedete.





„I feel good“, dachten sich sicherlich die Zuschauer – und so startete auch die zweite Hälfte mit dem Soulklassiker „I Got You“ von James Brown. Kubanisch heißblütig brachte die liebestolle Inken Röhrs bei „Chan Chan“ vom Buena Vista Social Club einen Zuschauer gehörig ins Schwitzen, ehe Kerstin Röhn ihre Kollegin mit ihrem Bariton-Saxofon zurück auf die Bühne scheuchte.





Für erstaunte Blicke sorgte Sigrun Krüger, als sie eine Zahnpastatube als Blasinstrument benutzte. Der Beatles-Hit „When I’m 64“ machte ebenso gute Laune wie das Abba-Medley oder „African Marketplace“. Ihrem „See You Later, Alligator“ ließen die vier Damen das jazzige „Puttin’ on the Ritz“ folgen, ehe sie sich mit einem zart gehauchten „Only You“ verabschiedeten – und dabei Kreissparkassen-Vorstandschef Bernd Heinemann musikalisch umgarnten.

Weitere Bilder vom Auftritt von Sistergold finden Sie hier in der Bildergalerie.