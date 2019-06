Quakenbrück. Von 11 bis 18 Uhr hatte die Initiative Quakenbrück (IQ) am Sonntag zum Radtag in die Innenstadt geladen, ab 13 Uhr öffneten viele Geschäfte. Die Ankunft einer Radtour zahlloser Grundschüler sollte mittags einen Zündfunken geben, doch die Menge der ankommenden Kinder blieb gering.

„Nach Angaben der DLRG, die die Radtour ab dem Start an der Windmühle in Groß Mimmelage begleitet hat, haben 80 Kinder teilgenommen“, berichtet Christian Wüst. „Das war überschaubar, ich hätte mir natürlich mehr Resonanz gewünscht, dass Schüler ein Familienerlebnis gemeinsam umsetzen“, erklärt der Radstadtmanager der IQ. Ein Lob spricht der 53-Jährige den Ausstellern aus, „die ja wussten, dass diese Veranstaltung keine Zigtausend zieht“. Schwerpunkt sei die Sternfahrt gewesen, das Rahmenprogramm sei heruntergefahren worden. „Die Leute haben Lust, Fahrrad zu fahren“, urteilt Wüst. „Wir müssen mehr Anreize geben, eine Erlebnistour im Artland attraktiv machen und ein Bühnenprogramm muss her, da müssen wie eine Schippe drauflegen“, lautet seine Erkenntnis.





Quakenbrücks Stadtdirektor Claus Peter Poppe, Nortrups Bürgermeister Karl-Heinz Budke und Badbergens stellvertretenden Bürgermeister Werner Meier begrüßte Enrico Bergfeld, der Hallensprecher der Artland Dragons, als Moderator auf dem Quakenbrücker Marktplatz, die ebenfalls an der Tour teilgenommen und 8,8 Kilometer geradelt waren, wie Poppe angab.







Unter den Teilnehmern sind auch Charlotte, Ben und Emil Heyer, die von ihrem Vater Jan aus Groß Mimmelage begleitet wurden. Es sei ziemlich weit gewesen, sie fühle sich aber noch fit, sagt die sechsjährige Charlotte – mehr oder weniger. 17 Teams hätten 22.000 Kilometer zurückgelegt, berichtet Poppe vom letzten Tag des Stadtradelns. „Die Zahlen lassen sich noch gewaltig nach oben steigern“, findet Poppe.





Nach einem kurzen Interview mit Jannes Hundt von den Artland Dragons radelt auch schon deren Maskottchen Tobi, der Drache, auf den Marktplatz und treibt mit den Kindern Schabernack. Dann gibt es für die Kinder Kartoffelsuppe. „Heute Morgen um 7 Uhr habe ich den Topf in die Ecke vom Grill gestellt“, sagt Mirza Ceric. „Vier Stunden habe ich das nicht angefasst, also ganz langsam ziehen lassen“, schildert der Inhaber vom Anno 1510. „Und ein Hauch von Kerbel ist drin“, verrät der 30-Jährige.

Probefahrten auf dem Marktplatz

„Wir zeigen insbesondere E-Bikes“, sagt Max Stuckert über das Angebot vom City-Bike-Shop. „Bei uns sind Dreiräder und Therapiefahrzeuge mit Pedelec-Antrieb in verschiedenen Ausstattungsvarianten zu sehen“, erklärt Christian Westerkamp von der Firma Pfau-Tec. „Die Kinder haben gezeigt, wie einfach das Dreiradfahren funktioniert, und haben auch den älteren Leuten die Furcht genommen, auch mal aufs Rad zu steigen und unsere Fahrzeuge zu fahren“, resümiert der 36-jährige Management-Assistent.





„Damit können Erinnerungsfotos gemacht werden und es ist Werbung für das kommende Velo-Hotel an der Artlandstraße“, sagt Thomas Bekermann über die Rikscha, die mit einer asiatischen Landschaft mit einer Dschunke im Gewässer bemalt ist und den Schriftzug „Johannas Hof“ trägt.

Bei 28 Grad Celsius in der prallen Sonne haben viele Aussteller ihre Stände gut zwei Stunden vor dem eigentlichen Ende abgebaut. Quasi den ultimativen Härtetest bestanden, hat lediglich das Werbeteam von Innogy, deren Stand fast durchgehend präsent war.