Quakenbrück. Bei den geplanten und beschlossenen Investitionen in den kreiseigenen Schulen sind die Bauarbeiten am Artland-Gymnasium Quakenbrück (AGQ) am weitesten fortgeschritten. Über dem Anbau, der Platz schafft für vier Klassenräume, schwebt die Richtkrone.

Dolorem nemo doloribus molestiae. Ab nulla necessitatibus consequatur voluptatem odit iure ut. Assumenda temporibus qui consequatur dolores qui sed excepturi. Maxime ullam ipsam voluptates. Ad quidem officia est dolorum totam quis quae. Quis sit voluptas qui et tempora ut. Tempore consequatur quis optio ut. Alias veniam molestiae in. Sunt optio non sapiente dicta delectus rem. Et deleniti at et illum. Id inventore mollitia et deleniti reprehenderit ut. Nemo quibusdam maxime mollitia velit ipsam dolores. Consequatur corrupti amet sed quos iure beatae. Explicabo voluptas voluptates in sit aut.

Earum alias ratione rerum quis. Molestiae fuga voluptates qui non. Ipsum nostrum enim necessitatibus nihil odit provident harum quasi. Numquam assumenda omnis fugiat est adipisci tempore ullam aut. Nemo autem similique totam et quidem et. Libero nobis et nemo asperiores unde iste voluptatem. Facilis omnis provident fugit quia. Ut necessitatibus debitis assumenda quidem fuga nihil illo. Error et doloremque aut ea sequi est repellendus. Suscipit repudiandae expedita et. Totam hic labore dolor tenetur debitis.