Badbergen. Rund 400 Grundschüler und Kita-Kinder haben gebannt die Abenteuer von Robbi, Tobbi und dem Fliewatüüt auf der Bühne des Hofes Sickmann in Badbergen verfolgt. Die Aufführung fand im Rahmen des Musiksommers Artland statt.

Mehr als 50 Jahre ist die Geschichte von Robbi, dem Robotor aus der dritten Robot-Klasse, und Tobbi, seinem menschlichen Freund, ebenfalls Grundschüler, jetzt schon alt – und doch aktueller denn je.





In Zeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz hat das Westfälische Landestheater die Abenteuer der beiden ungleichen Freunde – der eine organisch, der andere elektronisch – jetzt beim Musiksommer Artland auf die Bühne gebracht: dicht an der 1967 erschienenen Kinderbuchvorlage von Boy Lornsen, aber in dem einen oder anderen Detail und Handlungsstrang doch angemessen „upgegradet“ für das junge Publikum. Kurzum: Das „Fliewatüüt 2.0“ funktioniert an diesem lauen Sommervormittag auf dem Hof Sickmann in Badbergen vielleicht sogar besser denn je.

Tobbi als Technik-affine Göre inszeniert

Das fängt schon mit dem Auftritt von Tobbi Findeisen an, der in dieser Inszenierung nicht wie im Buch als Nachwuchserfinder auftritt, sondern – Mint-Bildung sei Dank! – als Erfinderin. Die pfiffige Göre ist technisch beeindruckend versiert und führt ihrem Publikum erst mal ein spannendes Experiment mit selbst gebastelten Luftschrauben aus Papier vor. Anschließend erläutert sie den kleinen Theaterbesuchern die Konstruktionspläne für ihre neueste Erfindung: eine Maschine „die fliegt wie ein Hubschrauber, schwimmt wie eine Ente und fährt wie ein Auto“, mit anderen Worten: ein Fliewatüüt.









Anzeige Anzeige

Das allgemeine Raunen und Staunen deutet darauf hin, dass sowohl bei den Grundschülern als auch bei den Kita-Kindern der Funke längst übergesprungen ist. Als dann Robbi, der Tobbis Pläne in die Tat umgesetzt hat, mit dem kuriosen Vehikel um die Ecke gesaust kommt, ist das Publikum vor Begeisterung vollends aus dem Häuschen.

Erstmals auch Kita-Kinder eingeladen

Die Entscheidung von Musiksommer-Intendant Dieter Schlüwe, neben den Grundschülern erstmals auch die Kita-Kinder aus der Region zur traditionellen Kinderaufführung einzuladen, erwies sich somit als goldrichtig: Um die 400 Mädchen und Jungen füllten den überdachten Innenhof des historischen Fachwerkgemäuers – und anders als vielleicht manch Erwachsener befürchtet hatte, ließ auch bei den Jüngsten die Konzentration nicht nach. Gut 75 Minuten still sitzen, ruhig sein, so gut es geht – und dabei auch noch Spaß haben? Wenn einem eine derart fesselnde Geschichte so mitreißend vorgespielt wird, wie es den Schauspielern vom Westfälischen Landestheater gelingt, dann klappt ein solches Experiment.

Kinderbuch-Klassiker für Viele Neuland

Doch nicht nur die Kinder verfolgen gebannt, wie Robbi und Tobbi mit vereinten Kräften den gelb-schwarz geringelten Leuchtturm finden, mit Nessi, dem kamerascheuen Ungeheuer von Loch Ness, plaudern oder das gruselige Geheimniss von Plumpudding Castle aufdecken – auch für manche Pädagogin ist die Story neu. „Viele meiner älteren Kolleginnen kennen das Buch“, sagt beispielsweise Christine Dogger (33 Jahre) von der Kita Am Kattenboll in Ankum. Für sie selbst sei das Fliewatüüt allerdings Neuland.

Als Robbi und Tobbi schließlich alle Herausforderungen bewältigt haben, atmen Kinder und Erwachsene erleichtert auf. „Vergiss nie, dass es das Fliewatüüt ohne dich nie gegeben hätte“, gemahnt Tobbi den kleinen Roboter. Und die Maschine raunt mit aller Inbrunst, zu der sie als technologischer Utopist auf der Theaterbühne imstande ist, zurück: „Vergiss nie, dass ich dein bester Freund bin.“