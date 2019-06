Menslage. Bei einem Unfall bei Menslage ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 20.17 Uhr auf der Quakenbrücker Landstraße: Dort fuhr ein 28-jährigen Mann mit seinem Auto in Richtung Menslage. Bei Bottorf kam er mit seinem neuwertigen VW Golf GTI nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Mann wurde leicht verletzt, am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.



Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der leicht verletzte Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem 28-Jährigen wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.