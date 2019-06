Udo Klopke hat mit seiner Band gerade das zweite Album veröffentlicht. Ab Herbst 2019 wird er "Make me an offer" betouren und dabei in 2020 auch in der Theaterwerkstatt Quakenbrück Station machen. Foto: Acoustic Delite

Quakenbrück/Neuss. 16 Jahre ist es mittlerweile her, dass Udo Klopke seine Heimatstadt Quakenbrück verlassen hat, um in Neuss seine Karriere als Berufsmusiker zu starten. Gerade hat der 50-Jährige mit seiner Band das zweite Album "Make me an offer" veröffentlicht, für das er viel Kritikerlob erntete.