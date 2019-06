Die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium schlug Pastor Wolfgang Thon-Breuker in der Bonnus-Bibel auf. Claus Peter Poppe las Hans Hentschel, Steve Lillicrap und Trevor Willmott (von links) hörten aufmerksam zu. Foto: Mirko Nordmann

Quakenbrück. Nach gut acht Jahren ist Schluss: Der Superintendent des Kirchenkreises Bramsche, Hans Hentschel, wird am Sonntag in um 14.30 Uhr in der St. Marienkirche in Bramsche von Landessuperintendentin Birgit Klostermeier offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Am Freitag besucht Hentschel noch mit Freuden aus England die St. Sylvesterkirche in Quakenbrück.