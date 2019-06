Quakenbrück. Gegen die von den Artland Dragons angestoßene Erweiterung des Foyers und des VIP-Bereichs in der Artland Arena in Quakenbrück hat die Samtgemeinde Artland als Eigentümerin der Multifunktionshalle grundsätzlich keine Einwände. Sie will sich – ebenso wie die Stadt Quakenbrück – auch an den Baukosten beteiligen. Zur Diskussion stehen Zuschüsse von jeweils bis zu 90 000 Euro.

Worum geht es? Marius Kröger, Geschäftsführer der Artland Dragons Basketball GmbH, hatte den Gremien der Stadt Quakenbrück und der Samtgemeinde Artland den geplanten Umbau vorgestellt. Eine Erweiterung des Eingangsbereichs komme sowohl den Besuchern von Basketball-Events als auch von Konzerten oder anderen Großveranstaltungen zugute, heißt es dazu in einer Vorlage der Verwaltung. Ein größeres Foyer erlaube die bessere Verteilung der Gäste zu den Sitzplätzen im Erdgeschoss und zu den Rängen im Obergeschoss. Abendkassen und Sicherheitskontrollen könnten in einem größeren Abstand zu den Rettungs- und Erschließungstreppen angeordnet werden, außerdem ergäbe sich im Foyer auch Platz für ein Cateringangebot.



Wird der Eingangsbereich der Artland Arena vergrößert, ergibt sich aus Sicht der Artland Dragons ein weiterer Vorteil: Der über dem Foyer liegende VIP-Bereich – er bietet derzeit Platz für 60 Personen – könnte ebenfalls vergrößert werden. Die Nachfrage nach Karten für den VIP-Raum liege deutlich über dem Angebot, wird Dragons-Geschäftsführer Kröger in der Vorlage zitiert. Geplant sei, hier Platz für 200 Personen zu schaffen.

Wie teuer wird die Erweiterung? Die Artland Dragons Basketball GmbH hat das Quakenbrücker Architekturbüro Bergmann und Goda beauftragt, die Kosten für die bauliche Erweiterung des Foyers und des VIP-Raums zu ermitteln. „Das sind zwei Teilprojekte, die aber gleichzeitig realisiert werden sollen“, erläuterte Stefan Fröhlich, Kämmerer der Samtgemeinde Artland, jüngst im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beteiligungen. Allerdings liege für die Samtgemeinde Artland der Fokus ausschließlich auf den Baukosten für das Foyer, während der VIP-Bereich alleinige Angelegenheit der Artland Dragons sei.



Artland-Arena: Zahlen, Daten, Fakten Seit ihrer Eröffnung im Mai 2003 hat sich die Artland Arena in Quakenbrück einen Namen gemacht als Veranstaltungshalle. Sie ist Heimstatt der Artland Dragons, die hier ihre Basketballspiele austragen. Die multifunktionale Gestaltung der Artland Arena hat sich aber auch als Ort anderer Großveranstaltungen bewährt – ob für Konzerte, Theateraufführungen, Shows, Messen oder Feste. Die Artland Arena inklusive aller Nebenräume hat nach Angaben der Samtgemeinde Artland eine Gesamtfläche von gut 3100 Quadratmetern, davon entfallen auf die Aktionsfläche rund 1200 Quadratmeter. 3000 Zuschauer finden in der Veranstaltungshalle an der Jahnstraße in Quakenbrück Platz. 1320 Sitzplätze gibt es im Erdgeschoss, weitere 1492 auf den Rängen im Obergeschoss. Je nach Nutzung lassen sich die Tribünen der Artland Arena einfahren, sodass auch eine Hallenutzung ohne Sitzplätze möglich ist. cg





Die Kosten für ein größeres Foyer summieren sich demzufolge auf rund 155 000 Euro. Dazu kommen die Aufwendungen für eine Tragwerkskonstruktion, die für Foyer und VIP-Raum erforderlich ist. Um einen gerechten Verteilungsschlüssel für diese Kosten zu finden, habe sich die Samtgemeinde an eine „sachgerechte Verteilung herangetastet“, so Fröhlich. Das bedeutet: Die Nutzfläche der Foyer-Erweiterung entspreche etwa 40 Prozent der gesamten Erweiterungsfläche von VIP- und Eingangsbereich, sodass rund 73 000 Euro an Tragwerkskosten hinzuzurechnen seien. Somit kostet die Erweiterung des Foyers entsprechend der vorgelegten Kostenschätzung und des Verteilungsschlüssels rund 227 000 Euro brutto.

Was rät die Verwaltung? Ein Umbau mache die Artland Arena in der Burgmannstadt als Veranstaltungsort attraktiver, Stadt und auch Samtgemeinde profierten davon, heißt es in der Vorlage. Vorgeschlagen wird, dass beide Kommunen sich an den Nettokosten (rund 184 000 Euro) für die Foyer-Erweiterung orientieren und sich einen Höchstbetrag teilen. Die Samtgemeinde Artland und die Stadt Quakenbrück würden jeweils 90 000 Euro übernehmen.

Win-win-Situation für die Artland Dragons und die Kommunen

Was sagt die Politik? Der Finanzausschuss der Stadt habe diesem Vorschlag zugestimmt, berichtete Kämmerer Stefan Fröhlich im Finanzausschuss der Samtgemeinde. Auch hier gab es Zustimmung. „Das ist eine Win-win-Situation für die Artland Dragons und die Kommunen“, stellte Hubert Schwertmann (CDU) fest. Das Foyer der Artland Arena stoße bereits heute an seine Grenzen, durch einen Umbau werde sie auch für andere Großveranstaltungen interessant. „Die Artland Arena gewinnt an Wert. Es lohnt sich zu investieren.“ Andreas Henemann (Bündnis 90/Die Grünen) stimmte ihm zu, forderte aber eine vertragliche Zusicherung, „dass auch Samtgemeinde und Stadt den VIP-Raum nutzen können“. Zustimmung signalisierten auch Jürgen Jellmann (FDP) und Christos Tsbiliaridis (Linke), während Rainer Mock (SPD) von einer „massiven Aufwertung der Artland Arena“ sprach. Er mahnte aber, die Finanzen nicht aus dem Blick zu verlieren, denn auch in Badbergen müsse die Samtgemeinde in eine neue Sporthalle investieren. Sein Fraktionskollege Stefan Peters begrüßte ebenfalls die Erweiterung der Artland Arena, hielt aber einen Samtgemeindezuschuss in Höhe von 50 000 Euro für angemessen.

Was empfiehlt der Ausschuss? Er sprach sich einstimmig dafür aus, die Nutzung des VIP-Bereichs durch Stadt und Samtgemeinde vertraglich zu fixieren. Der von der SPD eingebrachte Antrag, den Zuschuss auf 50 000 Euro zu begrenzen, erhielt keine Mehrheit.

Wie geht es weiter? Das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben der Quakenbrücker Rat – er tagt am Montag, 24. Juni – und der Artländer Samtgemeinderat, der am Donnerstag, 27. Juni, zusammentritt. Bereits im März hatte der Artländer Rat sein Einverständnis zur Erweiterung des Empfangsbereichs gegeben, die Entscheidung über eine finanzielle Beteiligung jedoch zurückgestellt, weil damals nur eine erste Kostenschätzung vorlegen hatte.