Hier kommt die Bühne hin: Dieter Schlüwe (links) ließ die Sponsoren des Musiksommers Artland auf dem Hof Sickmann schon einmal Open-Air-Atmosphäre schnuppern. Foto: Mirko Nordmann

Badbergen. Am Mittwoch, 19. Juni 2019, eröffnet Heinz Rudolf Kunze den Musiksommer Artland. Bis dahin haben die Handwerker auf dem Hof Sickmann in Badbergen-Langen noch alle Hände voll zu tun, damit sich der Artländer Hof zum vierten Mal in einen Konzertsaal der besonderen Art verwandelt.