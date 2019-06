Ab dem 1. August 2019 müssen Hundehalter in der Gemeinde Nortrup mehr Steuern für ihre vierbeinigen Freunde bezahlen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Nortrup. In der Gemeinde Nortrup müssen Hundebesitzer demnächst tiefer in die Tasche greifen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend, die Hundesteuer zum 1. August 2019 anzuheben. Letztmals war die Hundesteuer im Jahr 2000 erhöht worden.