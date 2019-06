Über Auslastung, Gruppenstärke und Anmeldezahlen informierte Kitaleiterin Marina Eberling (Dritte von links) die Mitglieder der Badberger UWG-Gruppe. Foto: UWG Badbergen

Badbergen. Die UWG Badbergen will sich dafür einsetzen, dass die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Badbergen erweitert wird. Das ist das Ergebnis eines Besuchs in der Einrichtung und einem Gespräch mit Kitaleiterin Marina Ebeling, wie die UWG in einer Pressemitteilung schreibt.