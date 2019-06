Quakenbrück. „Viele Menschen geraten schuldlos in die Schuldenfalle und resignieren irgendwann“, sagte Natalia Gerdes, Leiterin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Bramsche, anlässlich der Aktionswoche Schuldnerberatung in Quakenbrück.

Grund sei immer häufiger der „Albtraum Miete“, ein dramatisch wachsendes Problem, das auch Kleinstädte längst erreicht habe. Sozialarbeiter Sascha Rink legte eine bedrückende Bilanz für bezahlbaren Wohnraum in der Region vor. Eine Betroffene berichtete über nicht selten demütigende Erfahrungen bei Behörden und Vermietern.

Wohlfahrtsverbände der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung (AG SBV) haben zur bundesweiten Aktionswoche Politik und Bauwirtschaft aufgefordert, mehr für bezahlbare Wohnungen – ein Grundrecht – zu tun. Ihr dringender Appell: Wohnraum finden, erhalten und sichern. Schon der Zugang auf den freien Wohnungsmarkt sei für Überschuldete schwierig. Ein Schufa-Eintrag sage nichts über Zuverlässigkeit bei Mietzahlungen aus, führe aber bei der Wohnungssuche oft zur Ablehnung; dabei nehme die Gesellschaft sogar Existenzängste in Kauf.

„Unkenntnis wird oft knallhart ausgenutzt“, bestätigte Sascha Rink, der im Auftrag der Diakonie im Kirchenkreis Bramsche detaillierte Auswertungen präsentierte. Seit Oktober 2018 wurden Bürgermeister im Landkreis befragt sowie ein Raster angelegt. Angemessener Wohnraum sei entweder geografisch nicht passend zu bekommen oder im Endeffekt teurer, weil beispielsweise katastrophal schlechte Wärmedämmung hohe Heizkosten und sogenannte sekundäre Verschuldung verursache. Beratungsangebote wie die der Diakonie seien häufig nicht bekannt oder würden zu spät in Anspruch genommen, ergänzte Natalia Gerdes.

Es gebe bei vielen Betroffenen auch eine Hemmschwelle, die durch Scham oder Angst entstehe, erklärte Frau K., alleinerziehende Mutter und trotz guter Schul- und Berufsausbildung seit einem Unfall arbeitsunfähig. Auf Drängen der zuständigen Behörde habe sie Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt; die sei aber so niedrig, dass sie zusätzlich Grundsicherung benötige. Wohn- und Lebenshaltungskosten wüchsen ihr über den Kopf: „Irgendwann schafft man das nicht mehr.“ Günstigen Wohnraum zu finden sei nach ihren Erfahrungen in Quakenbrück beinahe unmöglich. „Ich habe insgesamt 138 Bewerbungen geschrieben, aber umsonst.“ Trotz allem suche sie weiter.

„Nur wenige Betroffene besitzen so viel Kraft wie Sie“, bestätigte Sozialarbeiter Rink. Immer mehr unverschuldet in Not geratene Menschen resignierten, könnten aber in der Sozialen Schuldnerberatung Unterstützung erhalten, bot Natalia Gerdes zu Beginn der Aktionswoche tatkräftige und effektive Hilfe des Diakonischen Werkes gegen den „Albtraum Miete“ an.