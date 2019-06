Für einen schöneren Schulhof macht das Basteln den Kids der Klasse 3b noch mehr Spaß als sonst. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Tagelang brummte es in der Grundschule Am langen Esch in Quakenbrück wie in einem Bienenhaus. Bienenfleißig waren sämtliche Kinder, die während der Projektwoche nur ein Ziel hatten: Möglichst viele schöne Deko- und Geschenkartikel zu erstellen, die am Freitag, 14. Juni 2019, ab 15.30 Uhr auf einem Basarflohmarkt verkauft werden sollen. Der Erlös ist für die Schulhofumgestaltung bestimmt.