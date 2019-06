Badbergen. Nach einem Betriebsunfall mit Ammoniak im Schlacht- und Zerlegebtrieb Artland in Badbergen hat die Feuerwehr am Abend die Evakuierungen aufgehoben.

Der Vorfall hatte sich am Mittag ereignet. Kurz darauf hatten die Einsatzkräfte die Evakuierung derjenigen Häuser veranlasst, die in Windrichtung lagen, also in Richtung der Ortsteile Vehs und Langen. Ein Evakuierungszentrum war im Heimathaus Badbergen eingerichtet worden.

Außerdem sperrten die Einsatzkräfte die Bahnhofstraße und die Bahnstrecke zwischen Badbergen und Quakenbrück. Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Leck konnte gegen 16 Uhr abgedichtet werden, gegen 18.30 Uhr hob die Feuerwehr die Evakuierung auf. Die Menschen konnten in ihre Häuser zurück.

Ein Video vom Nachmittag:

Ammoniak ist ein giftiges Gas, das Reizungen an Augen und Haut auslösen kann. Es wird in dem Betrieb als Kühlmittel genutzt.