Evakuierungen nach Betriebsunfall mit Ammoniak in Badbergen

Die Feuerwehr sperrt den Bereich derzeit ab. Foto: NWM-TV

Badbergen. In Badbergen ist es in einer Schlachterei zu einem Betriebsunfall mit Ammoniak gekommen. Die Häuser in Windrichtung werden derzeit evakuiert, teilt die Polizei mit. Ein Evakuierungszentrum im Heimathaus Badbergen ist eingerichtet.