Quakenbrück. Die ersten Kontakte zu Unternehmen hat sie bereits geknüpft, die ersten Presseanfragen beantwortet – seit gut einem Monat hat die Samtgemeinde Artland mit Frauke Borgstede eine neue Wirtschaftsförderin und zugleich eine neue Pressesprecherin.

