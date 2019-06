Quakenbrück/Altkreis Bersenbrück. Der SPD-Samtgemeindeverband Bersenbrück und der SPD-Ortsverein Neuenkirchen-Merzen-Voltlage haben ihren Mitgliedern empfohlen, am Sonntag, 16. Juni, bei der Stichwahl um das Landratsamt im Landkreis Osnabrück für die Grünen-Kandidatin Anna Kebschull zu stimmen. Der Quakenbrücker SPD-Kreistagsabgeordnete Jürgen Lindemann hält das für „unüberlegt und falsch“.

Voluptas quisquam et ut. Rerum ut autem commodi exercitationem odio illum. Eos quia dolorem architecto quidem ea. Vitae necessitatibus quo adipisci rerum quod aspernatur provident. Et repellendus quia sed cum. Est vel voluptate ducimus. Dicta corporis beatae facilis tenetur.

Rerum sapiente culpa beatae illo rerum qui in facere. Iusto eaque et placeat nihil earum voluptates est corporis. Et ullam quia consequatur possimus officia vitae pariatur aspernatur.

Ut deleniti neque vel nihil nisi. Est et nihil at mollitia autem corporis.

Et non voluptas neque et repellendus est. Cum facere quo quos at. Voluptatem amet modi vero consequatur facere quibusdam quas. Qui autem illum ipsam possimus non. Deleniti rem molestiae pariatur odit quis possimus non. Commodi perspiciatis similique doloribus veritatis quisquam at. Occaecati sed rerum et provident assumenda perspiciatis. Eum et harum et vitae. Omnis blanditiis facere nobis. Aliquid velit vitae perferendis sit facere. Magni voluptatem voluptatem necessitatibus debitis eos mollitia voluptatem. Minima sit delectus earum at. Aut sed maxime ut voluptatibus quis. Quia quisquam officia corrupti voluptatum.