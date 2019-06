Quakenbrück. Die Filiale der Kreissparkasse Bersenbrück im Quakenbrücker Stadtteil Neustadt hat eine neue Leiterin: Kerstin Welp hat diese Aufgabe zum 1. Juni übernommen. Sie trat die Nachfolge von Lars Oevermann an.

