Nortrup. Im erweiterten Gewerbegebiet am Kreisverkehrsplatz in Nortrup sorgt der Wasserverband Bersenbrück für die passende Infrastruktur. Erweitert wird eine bereits bebaute Gewerbefläche. Für eine Neuansiedlung werden zudem zwei weitere Grundstücke erschlossen, teilt der Wasserverband mit.

Gemeinsam mit den Ingenieurbüros hat der Projektleiter des Wasserverbandes Bersenbrück, Markus Mönsters, die Entwässerung für eine Fläche von vier Hektar geplant. Da die Gewerbeflächen einen sehr großen, einheitlichen Zuschnitt hat, musste die notwendige Infrastruktur des Regenwassermanagements ausreichend dimensioniert werden. Der Versiegelungsgrad sei in diesem Gebiet deutlich höher anzusetzen und die Belastung durch Starkregen zu berücksichtigen, so der Verband. Starkregenereignisse seien in der Regel lokal begrenzte intensive Niederschläge, für die Ort und Zeitpunkt nur schwer vorherzusagen seien. Sie könnten zu Sturzfluten führen und erhebliche Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verursachen.



Regenrückhaltebecken vergrößert

Entsprechend groß wurden deshalb die installierten Regenkanäle und die Bauwerke ausgelegt. Ebenfalls vergrößert wurde das vorhandene Regenrückhaltebecken. Bei Starkregen kann es ausreichende Wassermengen aufnehmen, um diese dann gedrosselt wieder in die angeschlossenen Bäche abzugeben.

Dritter und letzter Bauabschnitt

In einer separaten Pumpstation wird das Schmutzwasser abgeleitet. Sie wurde bereits im ersten Bauabschnitt errichtet. Mit der Fertigstellung des aktuellen dritten Bauabschnitts ist das Bauprojekt in Nortrup laut Wasserverband abgeschlossen.