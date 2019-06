In der "Plattenkiste" von NDR 1 Niedersachsen unterhielt sich Gastgeberin Martina Gilica (Dritte von links) mit den Organisatoren des Musiksommers Artland Ulrike Havermeyer, Conny Lux und Intendant Dieter Schlüwe. Foto: NDR

Badbergen. So langsam beginnt für die Organisatoren des Musiksommers Artland die heiße Phase. In zwei Wochen - am Mittwoch, 19. Juni 2019 - wird Heinz Rudolf Kunze das Musikfestival auf dem Hof Sickmann in Badbergen -Langen eröffnen. Um für die fünf Open-Air-Veranstaltungen noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren, waren Dieter Schlüwe, Conny Lux und Ulrike Havermeyer am Montag zu Gast in der "Plattenkiste" von NDR 1 Niedersachsen.