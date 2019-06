Quakenbrück . Seit 20 Jahren führen Jörg-Uwe Klütz und Wolfgang Pusdrowski als Nachfolger von Friedel von Garrel den Fensterbau- und Malerbetrieb von Garrel in Quakenbrück. Pusdrowaki hat selbst dort das Handwerk des Malers gelernt und bei einer gemütlichen Runde in der Stammkneipe dem Geschäftsführerposten zugestimmt.

„Dann ging auch alles ganz schnell. Ich habe den Gesellenbrief gemacht und dann ganz schnell den Meister hinterher. Und bis jetzt, klappt es ganz gut.“

Jörg-Uwe Klütz hingegen hatte ganz andere Vorstellungen. Er absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und eine zum Technischen Zeichner. Nach seiner Fußballkarriere und einiger Zeit als Trainer fand er 2007 in der Firma von Garrel Unterstützung beim Umsatteln. Nun ist er einer der beiden Geschäftsführer und zuständig für die Fensterbauarbeiten.

Viel investiert

„Am Anfang war das gar nicht so einfach. Wir haben auch das Firmengebäude mit übernommen. Da mussten wir dann auch erstmal was reinstecken“, betont Pusdrowski. Das unscheinbare Häuschen am St. Antoniort umfasst aber 600 Quadratmeter. Dort finden sich Farben, eine Farbmischmaschine, die Büros, Ausstellungsstücke für Bodenbeläge oder Rolläden und Türen. Auch eine Lagerhalle und eine Werkstatt sind auf dem Gelände des Betriebes.

Die Idee, Fensterbau- und Malerarbeiten zusammenzuführen, ergab sich aus dem Malerberuf. „Wenn man die Fenster streicht, was man als Maler machen muss, kann man sie auch direkt einbauen“, sagt Pusdrowski. Diese Art Zusammenarbeit gebe es sonst so nirgends. Der Grundsatz der beiden lautet:

„Ordentlich und sauber arbeiten.“





„Man ist ja bei Menschen zu Hause. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, da ist Sorgfalt das A und O“, sagt Jörg-Uwe Klütz.

Anzeige Anzeige

Der Betrieb beschäftigt weitere 14 Angestellte – einen kaufmännischen Angestellten, 13 Maler und Fensterbauer, darunter Auszubildende. Hauptsächlich ist die Firma im Artland und im Osnabrücker Nordland unterwegs.

Gute Aus-, Fort- und Weiterbildung

Auf eine gute Aus-, Fort- und Weiterbildung legen die Geschäftsführer Wert. Bereits dreimal stellte der Betrieb von Garrel den Innungssieger. „Wir kümmern uns intensiv um unser Auszubildenden, besuchen mit ihnen Messen und geben ihnen die Möglichkeit auf überbetriebliche Lehrgänge zu gehen“, sagt Klütz. Aber auch die Chefs wollen auf dem neuesten Stand sein. Sie besuchen Messen und Seminare, um für ihre Kunden das Optimale rauszuholen. „Farbtöne und Materialien ändern sich, so müssen wir auch wissen, was momentan angesagt ist und wie man das optimal beim Kunden umsetzt“, betont Pusdrowski.

Die beiden wollen noch lange im Geschäft bleiben. Die Frage nach einem Nachfolger stelle sich zwar, sei aber noch nicht aktuell.