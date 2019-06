Quakenbrück. Einen Volltreffer landete das Organisationsteam der Burgmannskapelle Quakenbrück mit der Neuauflage einer Veranstaltung, die zum dritten Mal über die Bühne ging: Stadtpark-Open-Air -– ein Fest mit Festival-Atmosphäre, das mehr als 800 Besucher an einem Abend mit tropischen Temperaturen den Puls Quakenbrücks spüren ließ. Dafür, dass der Rhythmus direkt ins Blut ging, sorgte die Gruppe The Beat, die den Sound der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre wahrlich mitreißend rüberbrachte.

Einen Volltreffer landete das Organisationsteam der Burgmannskapelle Quakenbrück mit der Neuauflage einer Veranstaltung, die zum dritten Mal über die Bühne ging: Stadtpark-Open-Air -– ein Fest mit Festival-Atmosphäre, das mehr als 800 Besucher an einem Abend mit tropischen Temperaturen den Puls Quakenbrücks spüren ließ. Dafür, dass der Rhythmus direkt ins Blut ging, sorgte die Gruppe The Beat, die den Sound der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre wahrlich mitreißend rüberbrachte.

„Das ist ja wie in Woodstock“, staunte ein auswärtiger Gast, der erstmals das Gelände betrat. Friedlich war die bunte Menschenmenge auf dem Rasen, fröhlich sowieso, als sie – anfangs noch in gleißender Sonne – von Ralph Hanheide auf eine „Super-Summer-Night-Party“ eingestimmt wurde. Assistiert von Alexander Bobe, Verena Diers und dem Team um Johannes Schmitz, erwartete die Besucher bei freiem Eintritt neben kühlen Getränken und heißen Snacks vor allem ein umwerfender Ohrenschmaus.



Das war den vier Jungs von The Beat zu verdanken, einer Formation, die jedes Jahr auf dem Burgmannsfest für Furore sorgt. Die Rock-Profis brachten auch hier ihr Publikum rasant auf Betriebstemperatur – mit Hits der Rolling Stones, John Miles oder Credence Clearwater Revival. Nicht nur CCR-Fans strömten auf die Tanzfläche vor der imposanten Bühne: „Die Beatles dürfen auf gar keinen Fall fehlen“, machte Ralf Schlüwe die populärste Pop-Gruppe aller Zeiten lebendig. Das nächste Stück widmete der Bandleader dem im Juli 2018 verstorbenen Hermann Lampe, Sänger und Gitarrist der Kultband The Mattocks und Urgestein der Burgmannskapelle. „Das ist für dich, Hermann“, sagte er und stimmte den Song „Let the Music Play“ von Shannon an.



Lange vor Mitternacht zog das unsterbliche „Hotel California“ viele Eagles-Fans nach vorne – und sie tanzten konditionsstark weiter, als Schlüwe eine halbstündige Session ankündigte. Um den Getränkeabsatz brauchten sich die Veranstalter vor traumhaft schöner Kulisse keine Sorgen zu machen bei diesem Woodstock-Revival, das nach Wiederholung schreit: „Am liebsten schon nächstes Jahr“, wünschte sich ein begeisterter Mittsechziger nach der allerletzten Zugabe „In the Midnight Hour“ von Billy Idol.