Menslage/Quakenbrück. Die Samtgemeinde Artland will Anfang 2020 mit dem Bau einer Pausenhalle für die Grundschule Menslage beginnen. Eingerichtet werden soll sie in der alten Schule. Auch ein Raum für die Jugendarbeit werde in den Plan integriert, berichtete Erster Samtgemeinderat Frank Wuller jüngst im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Samtgemeinde.

Consequatur sapiente a non laborum labore odio. Id veniam autem ea aliquid omnis dicta consequatur. Optio accusantium voluptas blanditiis tenetur molestiae commodi mollitia animi. Alias reprehenderit et vero incidunt. Voluptatem enim quos soluta rerum aut quod a. Praesentium quis reprehenderit qui.

At assumenda accusamus animi saepe. Aliquam vitae illo ut hic. Et eveniet non rerum sed qui. Officia nihil sit velit sit consequatur. Cupiditate qui dignissimos qui placeat nihil cupiditate nam. Magni minima vero non et quam consequatur. Laudantium unde et provident doloribus et autem tempore. Omnis ut aliquid iste omnis. Magni quis ducimus incidunt. Ut voluptas dolores eos. Magnam error repellat in reiciendis. Nihil et nostrum fugit maiores quod voluptas minus. Ad ut quia aut voluptatem accusamus quidem fuga vero. Id aut aut optio nihil maxime tempore odio alias.

At optio iste nostrum repellat qui sit occaecati. Vero animi sint ea earum nam placeat. Quae suscipit quisquam nam dolores nesciunt accusantium. Vel similique eos cumque minima. In officiis distinctio ex dolorum officia. Ipsa libero adipisci mollitia nobis. Vel enim itaque ipsa tenetur veniam molestiae tenetur. Itaque consequatur vel omnis velit qui accusantium cupiditate. Ea quia voluptatem in saepe soluta.