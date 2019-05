Die Stadtverwaltung hat die Nordstraße im Stadtteil Hengelage durchgängig als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Von der Änderung betroffen ist der Abschnitt zwischen Rosenstraße und Krokusstraße. Foto: Christian Geers

Quakenbrück. Die in einem Teil der Nordstraße erfolgte Umwidmung eines verkehrsberuhigten Bereichs in eine Tempo-30-Zone beschäftigt nun auch den Quakenbrücker Stadtrat. Der zuständige Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur hörte sich die Kritik der Anlieger an und versprach eine Lösung. Die soll der Stadtrat in der Juni-Sitzung finden. Wie dieses aussieht, ist unklar: Eine Empfehlung gab der Fachausschuss nicht ab, er verwies das Thema zurück in die Fraktionen.