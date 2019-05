Menslage. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Menslage sind zwei Menschen verletzt worden. Weil drei Autos beteiligt waren, schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch gegen 6 Uhr auf der Berger Straße. Die Fahrerin eines Ford Ka war in Richtung Berge unterwegs und wollte nach links in die Nortruper Straße (Landesstraße 74) abbiegen. Dabei übersah die 51-Jährige aus Menslage nach Angaben der Polizei offenbar einen entgegenkommenden Ford Kuga, den ein 52-Jähriger aus Berge steuerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Ford Kuga gegen einen weiteren Wagen geschleudert wurde.





Die 51-jährige Fahrerin aus Menslage, der 52-jährige Mann aus Berge und die Beifahrerin im dritten Wagen sind bei diesem Unfall verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Trümmer verteilten sich über die Straße. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.