Badbergen. Wenn in Badbergen ein Trommeln in der Luft liegt, dann ist wieder Sambanale angesagt. Nein, die brasilianischen Klänge dringen nicht vom Schützenhaus bis in das Dorf, vielmehr finden Workshops auch in der Grundschule und im Kindergarten statt. Außerdem laufen viel mehr entspanntere Leute durch den Ort als sonst.

„Erstaunlich viele sind schon am Freitagabend gekommen und haben ihr Zelt aufgebaut, da hatten wir abends mit etwa 200 Trommlern eine schöne Session mit drei Leuten, die als Leiter angezeigt und mit Samba Reggae und Rio Samba bis in die späte Nacht durch die verschiedensten Stilrichtungen geführt haben“, sagt Carsten Mohring. „Das erste Mal lief alles glatt“, freut sich der Macher des Sambista-Treffs im zehnten Jahr, habe es sonst doch immer Kleinigkeiten gegeben, die zunächst nicht ganz rund liefen.







Nachdem sich am Samstagmittag jeder der 270 Workshop-Teilnehmer für eines der beiden angebotenen und im Seminarpreis enthaltenen Mittagsessen entschieden hat, geht es auch schon wieder ans Lernen. „Moves & Sticktricks“, „Cajon goes Brazil“ und „FafuSa – Sambafunk“ sind nur drei der zehn angebotenen Seminare, die von 11 bis 18 Uhr laufen, wobei FafuSa übrigens für „Fast funky Samba“ steht.

„Toll, wenn die Timba auf der Zwei anfängt“, vermittelt Aminu Umaru den 40 Trommlern, die in seinem Workshop 08 „Samba Reggae Advanced“ unter dem großen Zelt im weiten Kreis um den Mestre herumstehen. „Wir holen die Grooves mit den sechs verschiedenen Breaks“, verstehen die lernbegierigen Schüler anscheinend ebenso wie: „Jetzt kommt der gemeine Dritte.“









In der Abenddämmerung versammeln sich die Sambistas in der Schützenhalle um einen Kreis von sechs Musikern, bestehend aus den fünf der Formation „Quintal do Gordinho“ und Thorsten Fox als Gast. „Hinterhof des kleinen Dickerchens“ heiße der Gruppenname übersetzt, erklärt Remy De Souza. „Die Samba wurden im Hinterhof der Leute gespielt“, schildert der in Hamburg lebende Pariser, und da habe es auf die Frage „Wo gehst Du hin?“ eben derlei Antworten gegeben. „Gespielt wird Volksmusik aus Rio, eben in einer kleinen Band um einen Tisch, viel Root Samba aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, bis hin zu den 80er-, 90er-Jahren ist es richtig Pop geworden“, führt der 35-Jährige aus.









Um absolute Stille bittet dann Moderator Markus „Marquinhos“ Nichelmann, während vier Musiker von „Banda Ashé“ irgendwie die Bühne fegen. Nein, es geht nicht darum, eine Stecknadel fallen zu hören, aber eben das streichende Geräusch der fegenden Besen, die hier quasi zum Streichinstrument werden und bereits Musik produzieren. Dann kommen noch zwei Damen mit Tassen dazu, die sie auch schlagen, und immer mehr Musiker der Hamburger Gruppen steigen in den Rhythmus ein, der sich im Stil von „Stomp“ entwickelt und steigert. Mit einem Klangerlebnis, das einer fauchenden Lokomotive entspricht, gipfelt die Darbietung in dem Zwischenruf: „Vorsicht an der Bahnsteigkante!“









Am Sonntag liegt der Schwerpunkt bei den Kindern. Olli Borg bietet „Zirkus für Jedermann zum Anfassen“ mit jonglieren, balancieren, Gleichgewicht halten, auf dem Nagelbrett laufen und in die Zauberkiste klettern. Für die Schüler der Badberger Grundschule gibt es eine ganz besondere Premiere: „Am Freitag haben wir mit allen rund 150 Kindern in der Turnhalle geübt, jede Klasse eine Stunde lang, dabei haben alle Kinder drei bis vier Instrumente spielen gelernt, heute treten hier 50 bis 60 Kinder auf“, berichtet Meiko Meissner. Wie lang das Stück ist? „20 Minuten bis eine halbe Stunde, das kommt darauf an, ob die Eltern mitgehen“, sagt der jetzt in Holland Sesshafte, der ursprünglich aus Bayern kommt. Und tatsächlich zeigen die kleinen Nachwuchskünstler musikalisches Taktgefühl wie die Großen.









„Unsere Gruppe nimmt zum neunten Mal teil, bei der ersten Sambanale haben wir nur zugeschaut“, sagt Michael Munsch über Red Hot Knipp aus Bremen. „Letzte Woche haben wir unser 20-jähriges Bestehen gefeiert“, bringt der 55-Jährige noch ein. Wie ihm die Sambanale gefällt? „Super gut, sonst wären wir ja nicht hier.“









Und dann ist da natürlich noch Sambatänzerin Erika da Silva als das i-Tüpfelchen der Veranstaltung, die ein sehr hübsches Stück Brasilien nach Badbergen bringt. Reichlich Federschmuck in Gelb und Pink, dazu eine Krone und überall Strass-Steine wie Diamanten schmeicheln ihrer braunen Haut. „Das hat heute Premiere“, sagt sie über die Kreation im Wert von ein paar Tausend Euro. „Das ist schon eine Ehre“, freut sich Macher Mohring darüber, als er zum Schluss in alter Tradition seinen Helfern und der Feuerwehr dankt.

Die 11. Sambanale gibt es am 6. und 7. Juni 2020.