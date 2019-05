Quakenbrück. Der Fußballplatz beim Jugendtreffs des Vereins zur Förderung des Integrationszentrums in Quakenbrück (FIZ) ist wieder bespielbar. Hilfreich dabei war die Innogy-Initiative „Aktiv vor Ort“, die die Arbeit der Jugendlichen und FIZ-Mitarbeiter wesentlich unterstützte.

Während eines Ortstermins schauten sich laut Mitteilung des Vereins FIZ-Vorsitzender Gerd Beckmann, Schatzmeisterin Gabriele Buchholz und Praktikant Joscha Plewka zusammen mit Innogy-Kommunalberater Thomas Jablonski das Ergebnis an.

Beckmann dankte für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro für den Rollrasen, der von den Jugendlichen und dem FIZ-Team unter Anleitung des Gärtners Dieter Lübbe verlegt wurde. „Wir sind sehr froh über die Unterstützung, da wir aus eigenen Mitteln den Rollrasen kaum finanzieren konnten und wir den Kindern und Jugendlichen nicht zu lange den Fußballplatz vorenthalten wollten. Daher spielte uns das Projekt ,Aktiv vor Ort‘ in die Karten“, so der Vorsitzende. Neben den Ringern beteiligten sich noch einige Jugendliche aus dem offenen Treff an dem Arbeitseinsatz.



„Ich freue mich immer wieder, mit dem FIZ zusammen zu arbeiten“, so Thomas Jablonski. Wenn man sehe, mit welcher Freude die Kinder nun auf den Fußballplatz gingen, lohnt sich jedes Engagement. Soziale Verantwortung übernehmen – auch dafür stehe Innogy mit der Initiative „Aktiv vor Ort“. Im Mittelpunkt stehen Fleiß und ehrenamtlicher Einsatz der Innogy-Mitarbeiter. Sie werden organisatorisch und finanziell von ihrem Arbeitgeber unterstützt.