Nortrup. In der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) der St.-Aloysius-Gemeinde Nortrup können Leser zurzeit eine Bekanntschaft der etwas anderen Art machen: ein Blind Date mit einem Buch.

Für diese ungewöhnliche Aktion hat das Büchereiteam 50 neue Romane (Krimis, Liebesgeschichten, Historisches) zum Ausleihen ausgewählt. Sie richtet sich an alle Lesebegeisterten, die Lust auf Abwechslung und auch auf ein bisschen Abenteuer haben.







Das Buch ist wie ein Geschenk in Papier eingepackt. Es ist also nicht zu erkennen, welches Buch sich in dem Päckchen befindet, und nur einige Stichpunkte geben Hinweise auf dessen Inhalt. Was man wirklich mit nach Hause nimmt, erfährt man erst, wenn man das Buch auspackt: ein richtiges Blind Date eben, man weiß vorher nicht, was man bekommt.

Ausleihe mit Überraschungseffekt

Büchereileiterin Mechthild Perz sieht in dieser Aktion die Möglichkeit, sich unvoreingenommen in ein Leseabenteuer zu begeben und so seinen Lesehorizont zu erweitern. Die Erfahrung zeige, dass viele Leserinnen und Leser immer wieder zum gleichen Autor griffen und doch gleichzeitig auch gern mal etwas Neues lesen möchten. Durch das Verpacken der Bücher fallen optische Reize und aufwändig formulierte Klappentexte komplett weg, da man vom eigentlichen Umschlag nichts sieht. Da sind Spannung und Vorfreude gesichert. Das Blind Date ist gewollt einfach gehalten: aussuchen, ausleihen,auspacken – lesen. Mechthild Perz freut sich auf viele Leser, die sich überraschen lassen und mal etwas Neues ausprobieren wollen.

Die Bücherei der Kirchengemeinde St. Aloysius Nortrup im Haus Schalom, Kirchstraße 17, ist sonntags von 11 bis 12 Uhr und mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.