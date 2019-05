Die Niedersachsenstraße in Quakenbrück ist gut zwei Kilometer lang und reicht von der Friedrichstraße bis zur Badberger Straße. Foto: Christian Geers Foto: Christian Geers

Quakenbrück. Noch in diesem Jahr will die Samtgemeinde Artland die Reparatur der Niedersachsenstraße in Quakenbrück angehen. 250.000 Euro stehen dafür im Etat zur Verfügung. Der Bauausschuss stimmte dem von der Verwaltung vorgestellten Sanierungskonzept zu.