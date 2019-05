Altkreis Bersenbrück. Es werden 72 Stunden, die die Gemeinden bewegen. In fast allen Gemeinden im Altkreis Bersenbrück ist am späten Donnerstagnachmittag die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) und der Niedersächsischen Landjugend gestartet worden. Bis Sonntagabend läuft die Zeit, dann müssen die einzelnen Gruppen die Aufgaben erfüllt haben.

Welche das genau sind, war bis gestern Nachmittag ein gut gehütetes Geheimnis: In allen Orten waren V-Leute unterwegs, Vertrauenspersonen, die vorab buchstäblich ausgekundschaftet hatten, welche gemeinnützigen, sozialen, ökologischen, interkulturellen und politischen Aufgaben vor Ort erfüllt werden könnten. Das Motto der Aktion „Uns schickt der Himmel“ spricht Bände, denn die Teams packen dort an, wo es sonst niemand tut. Ganz klar: In den 72 Stunden sollen Spaß und Miteinander nicht zu kurz kommen. Und alle Teams freuen sich auf tatkräftige Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft.



Und hier ein Überblick über alle Aktionen:

Alfhausen: Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) ist drei Tage lang auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins aktiv. Es stehen Reparaturarbeiten auf dem Programm.

Ankum: Die Gruppenleiterrunde nimmt sich das Außengelände des Hauses Kirchburg zu Füßen der St.-Nikolaus-Kirche vor. Es soll attraktiver gestaltet werden.

Badbergen: Als Brückenbauer im wahrsten Wortsinn betätigt sich die Landjugend Badbergen. Sie wird eine Brücke über den Dieckbach bauen und so eine Lücke im Radwegenetz schließen.

Berge: Die Jugend Berge muss binnen drei Tagen ein Beach-Tennis-Feld bauen.

Bersenbrück: Die KLJB Bersenbrück schafft hinter dem Pfarrheim der St.-Vincentius-Gemeinde einen neuen Grillplatz, dazu muss auch die Grillhütte versetzt werden.

Druchhorn: Die KLJB Druchhorn hat Großes an und in der alten Schule vor: Dort fehlt es an einer Schutzhütte, das Gebäude soll eine neue Heizung bekommen und das Dachgeschoss ausgebaut werden.

Gehrde: Ein Mehr-Generationen-Spielplatz will das Team der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde „Wort des Lebens“, der St.-Christophorus-Gemeinde und der Gemeinde Gehrde bauen.

Grafeld: Ins Grafelder Moor zieht es die KLJB Grafeld. Sie soll den Moorlehrpfad in Schuss bringen und auch eine neue Plattform bauen.

Hollenstede: Die KLJB Hollenstede baut für eine Schutzhütte für den Dorfgemeinschaftsplatz, die hinterher mit einem Fest ihrer Bestimmung übergeben werden soll.

Kettenkamp: Der Weg zur neuen Ballsporthalle muss gepflastert werden, außerdem muss die KLJB Kettenkamp Möbel aus Europaletten bauen und einen Imagefilm für die Jugendarbeit drehen.

Merzen: Für die KLJB Merzen gibt es drei Aufgaben: Der Platz zwischen Pfarrheim und St.-Lambertus-Kirche soll verschönert werden, für den Vorplatz der Kirche sind Tische und Bänke zu bauen, und beim Kindergarten soll ein kleiner Kickerplatz gebaut werden.

Neuenkirchen: KLJB und Pfadfinder bündeln während der 72-Stunden-Aktion ihre Kräfte. Die Grundschule bekommt eine Kletterwand und die Reithalle einen neuen Holzboden für Veranstaltungen. Im Wäldchen am Friedhof soll ein Naturlehrpfad entstehen, den Schule und Kindertagesstätte nutzen können.

Nortrup: Die Kolping-Jugend Nortrup bereitet einen „Mehr-Generationen-Tag“ in Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim vor. Vorgesehen ist am Sonntag ein Programm mit Musik und Spielen. Im Garten des Pflegeheims soll das Beet mit Heilpflanzen erneuert werden. – Der Ortsverband der Niedersächsischen Landjugend nimmt sich das Gelände am Heimathaus Nortrup vor. Sie müssen eine Sitzgruppe zusammenbauen, einen verschließbaren Sandkasten zimmern sowie Relax-Sonnenliegen fürs Landjugendhaus. Zum Abschluss gibt es ein großes Ehemaligenfest.

Quakenbrück: Das Soziale Seminar der Oberschule Artland nimmt sich das Außengelände des Franziskushauses vor. Die Spielmöglichkeiten sollen überholt werden, für den Garten ist ein Grillplatz mit Bänken und Sitzgruppen vorgesehen.

Rieste: Das Zeltlager Rieste bastelt Möbel aus Europaletten für soziale Einrichtungen und das eigene Zeltlager.

Schlichthorst: Das Gelände rund um das Pfarrheim der Kapellengemeinde St. Clemens nimmt sich die KLJB Schlichthorst vor. Drei Tage haben die Mitglieder Zeit, die Terrasse zu überdachen, Möbel aus Paletten zu zimmern und den Weg zu pflastern.

Schwagstorf: Die KLJB Schwagstorf kümmert sich um die Außenterrasse beim Jugendheim, gestaltet den Kellerausgang neu. Der Spielplatz des Kindergartens bekommt eine Hütte mit Wasserstraße und Matschküche.

Voltlage: Eine Terrasse mit eigenen Möbeln sowie eine Hütte für Material müssen die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung Voltlage bauen.