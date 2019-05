Unterwegs für ein gutes Klima: Vom 3. bis 23. Juni 2019 beteiligt sich die Stadt Quakenbrück an der Aktion "Stadtradeln". Diese Teams sind schon startklar, weitere Pedalritter gerne gesehen. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Premiere für die Burgmannstadt: Quakenbrück beteiligt sich erstmals an der Kampagne „Stadtradeln“. Von Montag, 3. Juni 2019, bis Sonntag, 23. Juni 2019, sind alle Einwohner, Vereine, Schulen, Unternehmen und auch Kommunalpolitiker aufgerufen, so oft wie möglich in die Pedale ihres Drahtesels statt aufs Gaspedal ihres Autos zu treten.