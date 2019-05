Quakenbrück. „Es geht darum, Menschen mobiler zu machen, und nicht, ihnen etwas wegzunehmen“, sagte Tiemo Wölken, SPD-Europaabgeordneter und Kandidat für die anstehenden Wahlen, beim Besuch der Fahrradfirma Used. Urbane Mobilität zu verbessern sei dringend nötig.

Wölken sprach mit Ratsvertretern der SPD und Firmenchef Bob Giddens – Quakenbrücks SPD-Chef mit englischem Pass – außerdem über die Risiken des Brexit für Bürger und Unternehmen.

Giddens informierte den Europaabgeordneten über die Betriebsgeschichte. „Wir bieten seit der Schließung des größten Fahrradwerkes in Europa Nischenprodukte an, die wir mittlerweile in der ganzen Welt verkaufen, auch in Taiwan und Korea“. Darunter seien Spezialanhänger oder ein innovativer Kick-Scooter mit Ladefläche, der sogar in den Produktionshallen bei Daimler-Benz Einsatz finde. Beim Vertrieb konzentriere man sich auf den Fachhandel. Händlern würden faire Preise eingeräumt.

Er befürworte die Optimierung urbaner Mobilität durch kreative Ideen sowie Förderung des Fahrradverkehrs, bekräftigte Tiemo Wölken. Die EU sei bestrebt, Treibhausgase zu reduzieren, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, jedoch stiegen diese weiter. In Städten sei zu viel Raum für Autos reserviert. Es gehe nicht darum, den Kfz-Verkehr komplett zu verbannen, aber Fahrräder – auch E-Bikes – seien das intelligentere Fortbewegungsmittel, außerdem umweltfreundlicher.





Sozialdemokratische Parlamentarier seien sich einig, dass der EU-Austritt ein historischer Fehler sei, plädierte Wölken für ein neues Referendum. Ein harter Brexit wäre eine Katastrophe für viele, die ihre Lebenspläne auf stabile EU-Mitgliedschaft abgestellt hätten: „Da gäbe es plötzlich Menschen, die ‘illegal‘ wären.“ Nach blutigem Bürgerkrieg dürfe niemals wieder eine neue Grenze zwischen Irland und Nordirland entstehen.

Wirtschaftlich sei ein Brexit gefährlich und bringe Absatzeinbrüche, besonders für kleinere Firmen; er würde für viele Engländer eine Lehre sein, prophezeite Giddens: „Great Britain“ stecke noch in vielen Köpfen, andererseits sei die Nation gegenüber Einwanderern tolerant. Man müsse einfach mehr Jugendliche für Europa begeistern, fand der Deutsch-Brite in der Diskussion mit Tiemo Wölken und den SPD-Mitgliedern Schulterschluss.

Zuvor hatte der EU-Politiker auf dem Marktplatz Rede und Antwort gestanden zu brandaktuellen Themen wie Klimawandel, Digitalisierung und Besteuerung globaler Unternehmen. Viele Bürger hätten dabei positives Interesse am Programm der Partei gezeigt, meinte der SPD-Kreistagsabgeordnete Jürgen Lindemann.