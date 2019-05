Nortrup. Am Sonntag, 16. Juni 2019, dürfen sich Gartenfreunde auf ein ganz besonderes Highlight in der Artlandgemeinde Nortrup freuen: Fünf Gartenbesitzer und mehrere andere Akteure laden zwischen 11 und 18 Uhr zu einem Besuch ein.

Rund um die Dorotheenkirche im Nortruper Ortsteil Loxten erwartet die Gäste nicht nur der idyllisch gelegene Friedhof, sondern auch ein kleines Gemeindefest mit einem ökumenischen Gottesdienst (Beginn um 11 Uhr), einem Imbiss, Konzerten und Kirchenführungen. Neben Orgelmusik ist auch die Musikgruppe Ton-Art zu hören. Sie feiert an diesem Sonntag ihr 40-jähriges Bestehen. (Weiterlesen: So war die Nortruper Gartentour 2017.)

Auch Reitverein macht mit

Auch an der Reithalle des Nortruper Reit- und Fahrvereins herrscht Hochbetrieb, denn die Kutschenfahrer geben sich dort ein Stelldichein. Wie die Organisatorin der Gartentour, Frauke Rothert, berichtete, werden sich die Gärten in diesem Jahr angesichts des besonders frühen Frühjahrs mit anderen Bildern präsentieren. Auch sie selbst hat ihre Beete ganz neu gestaltet, ebenso will Maria Kudella die Gäste mit einer kürzlich umgesetzten, neuen Idee überraschen.

Pflegeheim plant Erinnerungsgarten

Mit von der Partie werden zudem die Gärten Hohmann und Röckener, vielleicht sogar der neu angelegte Garten Pethig sein. Mit im Boot ist ebenso das Pflegeheim Nortrup, das zurzeit erweitert wird. Leiterin Margarete Justa möchte, wenn der Anbau fertig gestellt ist, dort einen Erinnerungsgarten anlegen und freut sich auf die Anregungen der Besucher.



Wer sich für diesen Tag ein Fahrrad oder E-Bike ausleihen möchte, sollte sich rechtzeitig beim Fahrradverleih Kleemann, Telefon 05433/6199, melden.