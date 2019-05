Carsten Mohring, Macher der Sambanale in Badbergen. Foto: Björn Thienenkamp

Badbergen. 2010 hatte Carsten Mohring erstmalig zur Sambanale in und an die Badberger Schützenhalle geladen. Am Samstag, 25. Mai 2019, treffen sich die Sambistas genannten Samba-Trommler nun zum zehnten Mal, um Erfahrungen auszutauschen und die Öffentlichkeit mit ihrer Musik und brasilianischer Lebensfreude zu erfreuen. Am Sonntag, 26. Mai 2019, ab 11 Uhr zeigen sich nochmals alle Gruppen auf drei Bühnen. Im Gespräch mit unserer Redaktion resümiert er die Entwicklung.