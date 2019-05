Der Verein In Via

In Via ist nach eigenen Angaben deutschlandweit seit mehr als 100 Jahren an mehr als 30 verschiedenen Standorten vertreten. Die Geschäftsstelle von In Via Deutschland hat ihren Sitz in Freiburg. Der Verein In Via Quakenbrück e.V. besteht seit 1998, er ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Fachverband im Deutschen Caritasverband.

Der Name In Via kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „auf dem Weg”. Er drückt die grundlegende Zielsetzung des Verbandes aus, Mädchen auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf und ins Leben zu begleiten.

Der Verein unterstützt Mädchen, junge Frauen, Mütter und Kinder und Jugendliche. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dabei von ehrenamtlich wirkenden Personen unterstützt.