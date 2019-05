Quakenbrück. Ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Quakenbrück schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer war den Angaben der Polizei zufolge am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung Alençoner Straße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 85-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Senior in ein Krankenhaus.