Quakenbrück. Im Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) und im Business- und Innovationspark Quakenbrück (BIQ) kamen jetzt Spitzenvertreter der Technologiezentren Niedersachsens zur Frühjahrstagung des Vereins Technologiecentren Niedersachsen (VTN) zusammen. Begrüßt wurden sie von DIL-Vorstand Volker Heinz, Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe und Landrat Michael Lübbersmann.

„Das DIL ist ein Kleinod mit rosigen Perspektiven für die nächsten Jahre“, hob Lübbersmann das hohe Potenzial im nördlichsten Zipfel des Landkreises hervor. Und auch Claus Peter Poppe stellte klar. „Die Samtgemeinde Artland ist Teil einer prosperierenden Region. Auch eine Kleinstadt wie Quakenbrück kann hochgradig attraktiv sein. Und das DIL hat seinen Anteil daran.“ Neben dem Bildungs- und Sportangebot sorge auch ein breitgefächertes Wirtschaftsspektrum für eine hohe Lebensqualität. Das Gelände des ehemaligen Fahrradfabrikaten Kynast sei mit vielen Unternehmen aus verschiedenen Branchen wiederbelebt worden. Quakenbrück sei eben „eine Stadt mit Geschichte und Innovation als Leitmotiv“.



DIL finanziert sich selbst

Einen Blick zurück auf die Anfänge des DIL warf Volker Heinz. Vor 35 Jahren habe man mit zehn Mitarbeitern angefangen. „Jetzt haben wir 210 im Institut“, sagte Heinz. 250 seien es auf dem Campus des BIQ. Nicht ohne Stolz betonte Heinz, dass das Institut zu 100 Prozent selbstfinanziert sei und ohne Landesförderung auskomme. Und das bei einem jährlichen Haushalt von 15 Millionen Euro.

Der nächste Schritt der positiven Entwicklung des DIL könnte der internationale Masterstudiengang „Food Process und Product Engineering“ sein, denn das Institut künftig in Kooperation mit den Universität und Fachhochschule Osnabrück sowie der Tierärztlichen Hochschule Hannover anbieten will.

Jürgen Bath bleibt Vorsitzender

In der Mitgliederversammlung des VTN wurde Jürgen Bath, Geschäftsführer des Oldenburger Technologie- und Gründerzentrums (TGO), als 1. Vorsitzender des Vereins für zwei weitere Jahren in seinem Amt bestätigt. Bath ist damit nun seit 13 Jahren im Vorstand und seit mehr als neun Jahren als 1. Vorsitzender des VTN tätig. Ebenfalls wiedergewählt wurden Ernst Gehrke (Hannover) als 2. Vorsitzender, Heike Dorenz (Nordhorn), Thomas Friedrichs (Stade) und Stefan Neeland (Emden). Neu in den Vorstand gewählt wurde Thomas Büdden (Osnabrück).



Der 1997 gegründete Verein repräsentiert die niedersächsischen Technologie- und Gründerzentren als Instrument der kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderung. Außerdem will er die innovationsorientierten Unternehmen und Institutionen in den jeweiligen Regionen stärker vernetzen.