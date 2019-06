Quakenbrück. Die Fachkräfte für Sprache aus vier Quakenbrücker Kindertagesstätten trafen sich jetzt zu einem intensiven fachlichen Austausch rund um die Sprachkompetenz von Kindern.

"Aufgrund des Zuzugs von Menschen nehmen die sprachlichen Auffälligkeiten zu" berichten die Fachkräfte für Sprache und Integration, Ingrid Bringmann-König (Kindertagesstätte und Familienzentrum St. Marien), Martina Gastaudo (Kindergarten und Familienzentrum Bethanien), Maresa Kathmann (Kindertagesstätte St. Sylvester) und Maja Zager (Kindertagesstätte St. Paulus). Aus ihrer regelmäßigen Abstimmung zu aktuellen Fragen rund um den Spracherwerb der Kinder heraus hätten sie die Idee entwickelt, eine gemeinsame Arbeitstagung der pädagogischen Kräfte der Einrichtungen zu organisieren. So könnten sie als Multiplikatoren dienen und die Einrichtungen stärker miteinander vernetzen.

Gesagt, getan: 70 Kolleginnen und Kollegen seien es schließlich geworden, die sich im Quakenbrücker Franziskushaus trafen. So sei eine Plattform geschaffen worden, mittels derer die Fachkräfte für sprachliche Bildung die Mitarbeiter der Kindertagesstätten über aktuelle Fragen und Themen des Spracherwerbs informieren können. Diese könnten die neuen Kompetenzen dann in die tägliche Arbeit einbauen. Die Inhalte würden sich nach dem seit drei Jahren laufenden Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" richten, erklärt Ingrid Bringmann-König.

In Workshops hätten die Erzieherinnen und Erzieher die wesentlichen Themen des Bundesprogramms wie Inklusive Pädagogik, Zusammenarbeit mit Eltern, alltagsintegrierte sprachliche Bildung und die Zusammenarbeit mit dem Team in theoretischen und praktischen Einheiten bearbeitet. Der Transfer der Inhalte in die Teams sei von entscheidender Bedeutung betonten die vier Sprachexpertinnen, die allesamt eine Zusatzausbildung zur Förderung der Sprachkompetenz absolviert haben.

In der täglichen Arbeit sei es besonders wichtig, einen Blick für sprachliche Auffälligkeiten der Kinder sowie dem Verlauf des Spracherwerbs insbesondere von Kinder mit Migrationshintergrund zu haben. So könnten für die Kinder gezielt eigene Unterstützungsmaßnahmen in den Kindertagesstätten oder auch ergänzende Maßnahmen wie Logopädie oder Ergotherapie vermittelt werden. Jeden Tag seien sie als Fachkräfte für Sprache in einer anderen Gruppe in den Kindertagesstätten im Einsatz. So könnten durch regelmäßige Übungen auch Ängste bei den Kindern abgebaut werden. Sie seien begeistert zu sehen, wie schnell die Kinder zwischen ihrer Muttersprache und der neuen Sprache umschalten könnten. Dabei sei die Spanne sehr weit. Einige Kinder würden bei der deutschen Sprache "bei Null" anfangen. "Dann wird sich auch erstmal mit Hilfe von Bildern, Fotos, Händen und Füßen unterhalten", so Ingrid Bringmann-König.

Auf der Arbeitstagung sei es auch darum gegangen, einige Mythen rund um den Spracherwerb aufzuklären. So sei erwiesen, dass die Mehrsprachigkeit definitiv keine Überforderung für die Kinder sei. Auch sei es nicht richtig, dass die Eltern zu Hause immer Deutsch mit ihren Kinder sprechen sollten. Die Eltern sollten immer die Sprache sprechen, die am besten beherrschten. Die Verwendung einer korrekten Sprache sei für die Kinder extrem wichtig, so dass sie ihre Muttersprache und auch die neue Sprache jeweils vollständig lernen könnten. Die Eltern seien bei der Sprachförderung zudem als Erfolgspartner intensiv eingebunden. Ganz wichtig sei es, Gesprächsanlässe für Kinder zu schaffen. Mit einfachen Mitteln wie beispielsweise Bilder, Karten und Fotos könnte man mit den Kindern sofort und schnell ins Gespräch kommen.

Alle drei Monate würden sie sich zu einem fachlichen Austausch treffen, betonten Maresa Kathmann, Maja Zager, Martina Gastaudo und Ingrid Bringmann-König. Nach den positiven Erfahrungen bei ihrer ersten gemeinsamen Fachtagung würden sie dabei auch die nächste gemeinsame Fachtagung planen, so die Fachkräfte.