Quakenbrück. 28 Jahre lang führte Harald Blumenthal als Präsident den Deutsch-Französischen Club (DFC) in Quakenbrück, ähnlich lange waren Peter Aumann als stellvertretender Vorsitzender sowie Schatzmeister Hans-Jürgen Garber im Amt. Jetzt legte der Vorstand geschlossen seine Aufgaben in jüngere Hände.

Bemerkenswerte Leistungen und Ereignisse fielen in die Amtszeit des scheidenden Präsidenten, der den Deutsch-Französischen Club durch Höhen und Tiefen führte und die Freundschaft, die zwischen Alençon und Quakenbrück geknüpft wurde, immer aufrechterhielt.



Mit einem Briefkontakt fing alles an

In Quakenbrück begann alles mit zwei Schülern, die aus einem Briefkontakt einen persönlichen machten. Schon 1961 gab es erste Begegnungen von deutschen und französischen Schülern, erinnerte der DFC-Vorsitzende Harald Blumenthal 2016 beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum an die frühen Anfänge der deutsch-französischen Beziehungen in der Burgmannstadt. Horst Magnus, der damalige Bürgermeister, habe aufgrund seiner Erlebnisse in der französischen Kriegsgefangenschaft unbedingt den Austausch junger Menschen fördern wollen. 1966 sei dann der DFC gegründet worden.

Blumenthal organisierte und leitete in seiner Amtszeit viele gegenseitige Besuche auch privater Natur. Er konnte sich dabei stets auf seinen Vorstand verlassen. Bürger, Politiker und Verwaltung trugen diese Städtefreundschaft, die nicht lange nach Kriegsende entstanden war, aus Überzeugung mit.



Arbeit der vergangenen Jahre gewürdigt

Die DFC-Mitgliederversammlung würdigte die Arbeit von Harald Blumenthal, Peter Aumann und Hans-Jürgen Garber mit Worten des Dankes für das langjährige Engagement und einem Präsent.

Zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde Daniel Meyer, Mitglied des DFC und jahrelang beruflich in Frankreich tätig. Seine Stellvertreterin ist Iris Felsner, neue Schatzmeisterin Ines Kirchner. Mit seinem stark verjüngten Team will der Präsident die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen.