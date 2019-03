Quakenbrück. Nach 30 Jahren schließt die Filiale der Modemarke Gina Laura in Quakenbrücks Langer Straße. Bis Samstag, 30. März, sind da noch Schnäppchen möglich – zum halben Preis.

„Wir schließen!“ und „Letzter Verkaufstag 30.03.19“ steht auf einem Plakat im Schaufenster am Haus Lange Straße 9a mit dem großen Schriftzug Gina Laura und auch auf die nächstliegenden Filialen der Modemarke in Cloppenburg, Diepholz und Bramsche wird hingewiesen.



„Die Schließung ist ein normales Vorgehen, die Standorte müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und wirtschaftlich effektiv betrieben werden können“, sagt Ute Vielitz von der Zentrale in Rastede. „Die Quakenbrücker Filiale besteht seit 30 Jahren und ist damit ein sehr altes Ladenlokal“, ergänzt die PR-Referentin der Popken Fashion Group. Die fünf Mitarbeiterinnen der eigenständigen Modemarke würden in den umliegenden Filialen untergebracht. Bis dahin gebe es noch tolle Angebote – 50 Prozent auf alles, kündigt sie an.



Die Zahl von 255 Filialen in Deutschland und Österreich bleibt übrigens beständig, eröffnet am 28. März doch eine neue Filiale in Osnabrück.