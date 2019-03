Mit einem Präsent bedankte sich Matthias Behre (Vierter von links) bei Ralf Peters (Sechster von links) für sein langjähriges Engagement im Vorstand. Mit dabei: Stefan Bauer, Marco Bieler, Sebastian Pieper, Dirk Tykfer, Reinhold Hölker und Reiner Hülefeld (von links). Foto: Anita Lennartz

Nortrup. 26.535 Besucher verzeichnete das Freibad laut Artland Bäderbetriebsgesellschaft in der vergangenen Saison. Mit diesen Zahlen überraschte der Vorstand des Fördervereins Nortruper Freibad die Mitglieder in der Generalversammlung. Die Freude über die Steigerung von 36 Prozent war groß, auch wenn dieses in erster Linie dem überdurchschnittlich guten Sommer zuzuschreiben ist.