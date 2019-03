Bildunterschrift: Viel Spaß hatten die Leute mit dem Maskottchen der Landesgartenschau, das im vergangenen Jahr Quakenbrück besuchte. Foto: Alexandra Lüders

Quakenbrück. Ganz im Zeichen Europas steht die 15. Auflage der Gartenschau „Quakenbrück Natürlich“ am 6. und 7. April 2019 auf dem historischen Marktplatz der Burgmannsstadt. Das beliebte Stelldichein der Blumen- und Pflanzenliebhaber ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet und will mit seinen 40 Ausstellern Lust auf die neue Gartensaison machen.