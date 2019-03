Nortrup. Die Christdemokraten in Nortrup haben den Generationswechsel an der Spitze ihres Ortsvereins vollzogen: Der bisherige stellvertretende CDU-Chef Nico Rechtien rückt auf und übernimmt von Leonhard Renze das Amt des Vorsitzenden. Der ehemalige Bürgermeister Nortrups zog sich aus der aktiven Politik zurück.

Renze, von 1981 bis 2016 Mitglied im Rat der Gemeinde Nortrup und von 1993 bis 2016 Bürgermeister, erklärte in der jüngsten Generalversammlung, dass nun ein guter Zeitpunkt gekommen sei, sich langsam aus dem Vordergrund der Politik zurückzuziehen. Er werde die CDU jedoch weiterhin tatkräftig unterstützen, sagte er laut einer Pressemitteilung der Partei.

Auf Wunsch des neuen Vorsitzenden Nico Rechtien bleibt Renze dem Vorstand als Geschäftsführer erhalten. Die Mitglieder hatten entschieden, das Amt des Schriftführers abzuschaffen und stattdessen das Amt des Geschäftsführers einzuführen.

Kassierer Helmut Brunneke hört nach 19 Jahren auf

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Nico Rechtien wählten die Mitglieder Reiner Hülefeld, der die CDU-Fraktion im Nortruper Gemeinderat führt. Matthias Escher ist neuer Kassierer, er löst Helmut Brunneke ab, der das Amt nach mehr als 19 Jahren abgab. Für Brunneke stand fest, dass der neue Kassierer nun mindestens 20 Jahre im Amt bleiben müsse. Als Beisitzer wurden Birgit Hölker, Dorothee Renze-Wiemers, Norbert Krull und Helmut Brunneke gewählt.

Nico Rechtien bedankte sich bei Leonhard Renze und Helmut Brunneke für den jahrelangen Einsatz in der CDU Nortrup. Er freue sich auf die zukünftigen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit dem neuen Team.

Baugenossenschaft plant Projekt in Nortrup

Neben den Vorstandswahlen berichtete der Fraktionsvorsitzende von der Ratsarbeit und den dort anstehenden Herausforderungen. Ein wichtiges Thema in der Mitgliederversammlung war bezahlbarer Mietraum in der Gemeinde. Werner Hesse, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück, stellte als Gastredner die Bauvorhaben in der Gemeinde Nortrup vor. Unter anderem sind im Baugebiet "Am Reitbach" zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen geplant. Außerdem zeigte Hesse der Versammlung weitere Möglichkeiten für eine zukunftssichere Wohnraumgestaltung auf.

Die CDU Nortrup möchte nach eigenen Angaben die aufkommenden Ideen weiterverfolgen und Nortrup nicht nur für Eigenheimliebhaber attraktiv gestalten.