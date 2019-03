Badbergen . Nabil Dureie Sino heißt der neue Inhaber des Schnellrestaurants „Artland Kebab“ in der Hauptstraße 53 in Badbergen. Zum 1. März 2019 hat er den Betrieb von seinem Vorgänger übernommen und versorgt die Badberger nun mit Kebab, Rollos, Steinofenpizza, Nudelgerichten und Salaten.

Nachdem Nabil Dureie Sino fünf Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet hat, wollte er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Und als er von Bekannten erfuhr, dass in Badbergen ein Ladenlokal frei wird, war die Entscheidung gefallen.

Werner Meier als stellvertretender Bürgermeister und Christoph Freese, 1. Vorsitzender der Badberger Werbegemeinschaft, sind froh, dass für das Schnellrestaurant schnell ein neuer Betreiber gefunden wurde und kein Leerstand in der Hauptstraße entstanden ist.

"Auf das die Geschäfte gut laufen", hießen Werner Meier und Christoph Freese den neuen Besitzer in Badbergen willkommen und überreichten ihm Präsente von der Gemeinde und der Werbegemeinschaft.

Nabil Dureie Sino bietet seinen Kunden 54 verschiedene Gerichte vom klassischen Kebab im Fladenbrot oder mit Pommes Frites – am Freitag und Samstag auch mit Hähnchenfleisch – über Rollos und 26 verschiedenen Pizzen aus dem Steinofen bis hinzu Salaten und Nudelgerichten. Von Montag bis Donnerstag bietet er jeweils an einem Tag der Woche Döner, Nudeln, Rollos und Pizzen zu Sonderpreisen an.

Ab mittags durchgehend geöffnet

Geöffnet ist das Schnell-Restaurant "Artland Kebab" montags bis sonntags durchgehend von 11.30 bis 22 Uhr. Bestellservice unter Telefon 05433 914864.