Quakenbrück. Zur großen Kneipennacht der Bands boten am Samstagabend acht Quakenbrücker Lokale acht Livebands ein Podium. Die Besucher von „Quakenbrück live!“ zahlten einmalig Eintritt und pendelten dann zwischen den Genres. Ein Shuttlebus verband die Altstadt mit der Bahnhofsgegend.

Quakenbrück Die gesungenen Erfahrungen mit „Cordula Grün“ klingen durch die Scheiben des Cafés Heads auf die Lange Straße. Drinnen singen die Akustik-Helden fröhliche Lieder, bieten „Unplugged Party Cover“ und machen zwischendurch etwas Klamauk. „Jetzt nur mit dem Richtigen knutschen, die Presse ist hier, und das könnte peinlich werden beim Aufschlagen der Zeitung“, warnt Sänger Thomas Meyer. Dann legt er zusammen mit Denis Meyer wieder los, nur aus dem Kopf mit den langen blonden Haaren am dritten Mikrofon kommt kein Mucks, ist die Sängerin Iris Grünberg doch leider erkrankt und wird durch eine Puppe symbolisiert.

„Wir sind das erste Mal dabei und optimistisch“, freut sich Andrea Bruns mit fünf weiteren Quakenbrückern auf einen schönen Abend. „Ich glaube, aus Erfahrung ist das Heads von der Band her das beste Angebot“, urteilt Marion Mögel bei ihrer nunmehr dritten Kneipennacht. „Die Jungs bei Thöle, die Altrocker, die sind richtig toll, das ist mein Geschmack“, findet derweil ihr Begleiter. „Kralle & Friends“ meint er damit, die in der Gaststätte gegenüber die Anhänger des Bluesrocks versammelt haben.



Im Eimer dominiert das Duo Walkin’ Shoes mit zwei Gitarren; Andrea und Herb Kraus sind es, die von der Empore herab etwa die Klänge vom „Ring of Fire“ durch die Lüfte gleiten lassen.



Mehr am Anfang der Langen Straße machen die vier Jungs von 4 Live ihre „Tops of the Pops Party“ im Beef Chief. „Wir kommen von Münster bis Papenburg“, sagt Uwe Penning über die seit 2016 bestehende Formation mit etwa 15 Auftritten im Jahr. „Wir spielen das, wo wir selber Bock drauf haben“, verrät Sebastian Kwiotek den Erfolg des Quartetts, das zum dritten Mal in Folge in Quakenbrück dabei ist.



Ein paar Häuser weiter, im „Sancho & Pancho“, sind es die fünf Musiker von Recover, die ihr Publikum mit Rockclassics bezirzen.



„Seit 1992 sind wir drei Musiker in wechselnder Besetzung, Bremer und Quasi-Bremer“, sagt Torsten Gluschke über die „Wild Black Jets“, die im Hotel Oldenburger Hof ihren Instrumenten Rockabilly und Rock ’n’ Roll entlocken. Das Trio habe zwei CDs mit Alvin Stardust veröffentlicht und 2016 auch beim Film „Rockabilly Requiem“ mitgewirkt. Oldies und Rockclassics boten „Cookie & Friends“ im Holzi’s Inn, gleich nebenan in Richie’s Bistro & Sportsbar erfreute die Formation Groove Center mit „80th Cover“.



„Im Eimer war es so voll, bei Thöle war es super, die Musik war toll, bei Sancho & Pancho war es gut, viele haben getanzt, im Beef Chief war es auch gut, da waren mehr junge Leute, und im Heads war gute Musik, da haben alle auf dem Tisch getanzt“, erweist sich Jutta Träger als Kennerin der Szene – mit 73 Jahren. Nur der Bus sei nicht gekommen, und da habe sie zusammen mit ihrem Mann Guido das Auto nehmen müssen.